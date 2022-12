Argentina, 18 feriti nei festeggiamenti a Buenos Aires. In 5 milioni in festa

Negli oceanici festeggiamenti organizzati a Buenos Aires per i calciatori dell'Argentina vincitori dei Mondiali in Qatar, almeno 18 persone sono rimaste ferite, sei delle quali con conseguente trasferimento in ospedale. Lo scrive l'agenzia di stampa Telam. Per tutti, aggiunge l'agenzia, la diagnosi iniziale è stato di "traumi multipli" agli arti inferiori o superiori, dovuti per lo più a cadute da alberi, semafori o ponti. Il più spettacolare di incidente ha coinvolto due tifosi, seduti con le gambe sul parapetto di un ponte che attraversa l'autostrada Ricchieri.