Ballotta: “Inter-Lazio, partita delicata per entrambe. Un risultato positivo o negativo può…”

Intervenuto ai microfoni di Laziopress.it, Marco Ballotta ha parlato di Inter-Lazio in programma domenica. Questo il parere del doppio ex: "È una partita molto delicata per entrambe le squadre. Un risultato positivo o negativo può segnare l’andamento della stagione, mentre con un pareggio si può rimanere abbastanza tranquilli da entrambe le parti. L’Inter proviene dall’eliminazione in Coppa Italia che fa del campionato il loro unico obiettivo e si concentrerà totalmente su questo, portandolo a termine nel migliore dei modi. La Lazio in questo periodo sta ottenendo degli ottimi risultati, con una striscia di vittorie. Sarà una bella partita che entrambi vorranno vincere".