Balotelli-Corinthians? I dipendenti del club non apprezzano. E l’allenatore…

Nelle scorse ore dal Brasile è arrivata la notizia secondo la quale il Corinthians avrebbe intenzione di ingaggiare l'ex attaccante dell'Inter, Mario Balotelli. Ma dai media brasiliani arrivano anche altre indiscrezioni secondo le quali il club non avrebbe pagato gli stipendi dei dipendenti. E la notizia dell'arrivo del giocatore, scrive la Gazeta Esportiva, non sarebbe piaciuta per i costi proprio a chi lavora per la società. Gli stipendi non sono ancora arrivati, c'è un ritardo di 4 giorni e per il giocatore si parla di un biennale a cifre comunque elevate.