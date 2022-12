Bini: “La rosa dell’Inter non ce l’ha nessuno in Italia. Skriniar? Penso che…”

L’ex calciatore dell’Inter, Graziano Bini , è intervenuto durante la trasmissione Piazza Affari, in onda su TMW Radio, per commentare alcuni temi riguardanti i nerazzurri.

“Mancano tante giornate ancora, direi che c'è la possibilità per tante di rientrare in corsa”.

“Se ritorna il Lukaku di Conte l’Inter è apposto. Ora però bisogna ricordare che viene da un’annata in cui ha giocato poco; quest’anno si è presentato con qualche chilo in più e questo lo ha penalizzato. Ora dovrà ritrovare le giuste motivazioni, tutto parte da lui”.

“Io in partenza avrei fatto di tutto per tenere Perisic, perché sostituirlo è difficile. Ha lasciato un vuoto non indifferentemente. Gosens è stato pagato parecchio, staremo a vedere se riuscirà a tornare in condizione”.