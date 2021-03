Bocca: “L’Inter non riesce ad applicare il piano strategico di Conte: è entrata…”

L'analisi del giornalista di Repubblica a proposito del modo diverso di giocare dei nerazzurri contro il Torino. Secondo Bocca l'Inter è in modalità "risparmio".

L'Inter ha battuto il Torino in una gara delicata e sofferta. I nerazzurri erano privi di Antonio Conte in panchina per la squalifica del tecnico nerazzurro. Fabrizio bocca ha analizzato la partita vinta ieri dai nerazzurri con alcune considerazioni: "Sono già un paio di partite che l’ Inter gioca in maniera diversa o almeno non riesce ad applicare il piano strategico di Antonio Conte. Col Torino ha messo in campo la formazione che il suo allenatore in questo momento ritiene quasi ideale (Gagliardini al posto di Eriksen) e però ha dovuto soffrire per portare il risultato a casa. Il suo attacco non faceva particolarmente male come altre volte, c’è voluto uno sforzo di intensità e concentrazione nonché un bel contributo dalla panchina (Eriksen e Sanchez) per controbattere il ritorno e le iniziative del Torino".

Inter in modalità risparmio?

"La sensazione è che l’ Inter sia entrata, non so se consciamente o meno, nella modalità “gestione del vantaggio e del predominio” o in “ funzione risparmio”, mettetela come volete. Era accaduto anche con l’ Atalanta e con il Parma, dopo cinque partite vinte con almeno due gol di scarto. Può sembrare per l’ Inter la ricerca del pelo nell’uovo e forse lo è, l’ Inter non è una squadra perfetta o ancora completamente matura, altrimenti non sarebbe uscita anche dalla Champions League e dalla Coppa Italia. E’ innegabile però che la sequenza di risultati – 8 vittorie consecutive in campionato – consolidi il suo primato e tenga tutte le altre a distanza di sicurezza. Per cui possiamo discutere della forma, ma non certo della sostanza", ha concluso Fabrizio Bocca.

