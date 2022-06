Borghi: “Vidal? Sono d’accordo con Riquelme, è nato per giocare nel Boca”

Il Boca Juniors vuole far sognare i suoi tifosi. Il club argentino ha messo nel mirino due nomi da novanta, Edison Cavani e Arturo Vidal . Claudio 'Bichi' Borghi, ex allenatore di Colo Colo e Boca Juniors, è d'accordo con le dichiarazioni di Juan Román Riquelme e ha sottolineato che Arturo Vidal - che ha allenato ai tempi del Colo Colo - è fatto per giocare per il Boca: "Sono d'accordo con Riquelme e penso che Vidal sia un giocatore nato per giocare nel Boca".

"Il Boca è simile a Colo Colo in termini di storia. Immagino Vidal nel centrocampo degli Xeneize, ha grandi doti per contribuire alla crescita della squadra. Non credo che il Boca abbia un giocatore migliore di Arturo, se arriva è titolare. Nel Colo Colo è diventato per me un giocatore fondamentale. Non solo per la sua personalità, ma anche per il suo modo di intendere il gioco".