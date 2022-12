Brasile fuori per disequilibrio tattico. Centrocampo inghiottito dal triangolo croato

"Il Brasile ha pagato il disequilibrio tattico, Casemiro e Paquetà sono stati inghiottiti dal triangolo con Brozovic e Kovacic alla base e con Modric vertice. Scollegati i quattro brasiliani dell’attacco, Neymar incluso. Possesso palla in parità, segnale di rilievo perché non è facile per nessuno palleggiare in faccia al Brasile. Alla Croazia mancava l’ultimo metro, non cercava abbastanza Kramaric né Kramaric combinava abbastanza per farsi trovare. Equilibrio assoluto e Brasile a scarso tasso di pericolosità: un paio di tiri centrali, nessuna occasione fragorosa", spiega La Gazzetta dello Sport.