Mercato Inter, agente Bellerin a Londra: è pressing sull’Arsenal per chiudere

Le novità riportate da TMW sulla trattativa in corso tra i nerazzurri e il club inglese: l'agente è in pressing per chiudere

Alessandro Cosattini

La trattativa per Nahitan Nandez e non solo. L’Inter vuole stringere per Hector Bellerin, che aspetta di vestire la maglia nerazzurra. Importanti novità arrivano oggi da TMW, che parla dei contatti di queste ore tra l’agente del giocatore e l’Arsenal.

“Il procuratore del classe '95 ha raggiunto proprio in queste ore l'Inghilterra per cercare di risolvere la sua situazione coi Gunners. La distanza coi nerazzurri è nota a tutti: la Beneamata non può permettersi di acquistare il calciatore o di impegnarsi con un obbligo di riscatto, per questo Marotta e Ausilio non vanno oltre il prestito con diritto di riscatto. I londinesi finora hanno sbarrato la strada, ma dopo aver inizialmente rifiutato qualsiasi tipo di prestito hanno progressivamente ammorbidito la propria posizione (sì al prestito) e in casa Inter la speranza è quindi quella che il viaggio a Londra dell'agente di Bellerin possa portare alla tanto attesa fumata bianca per il prestito con diritto”, si legge.

(Fonte: TMW)