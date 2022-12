Colonnese: “Napoli? L’unica incognita può essere la pausa. I punti di distacco…”

Ciccio Colonnese, ex Inter e Napoli, ha parlato ai microfoni di TMW del rendimento della squadra di Luciano Spalletti, che al rientro in campo affronterà proprio i nerazzurri di Inzaghi. Questo il suo pensiero: “L'avversaria principale? Penso il Napoli stesso. Ha dimostrato di avere una consapevolezza incredibile, ha vinto fuori casa gli scontri diretti e ha saputo vincere soffrendo come con Milan e Lazio. L’unica incognita può essere questa pausa. La Juve sta crescendo, ma i 10 punti di distacco dalla Juve sono tanti”.