Il club lariano insiste per il difensore inglese, in passato nel mirino dell'Inter

Fabio Alampi
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VIDEO FCIN1908 / Ds Como: "Chalobah? Dico solo che è molto forte: ad oggi però..."

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Il Como non molla la presa per Trevoh Chalobah. La trattativa con il Chelsea per il difensore inglese, cercato in passato anche dall'Inter, prosegue a oltranza: secondo gianlucadimarzio.com, nella giornata di domani è previsto un nuovo incontro tra le parti per trovare un'intesa. I Blues chiedono 30 milioni di euro per il giocatore, mentre il club lariano vorrebbe una parte fissa e una di bonus, legata alle presenze del centrale classe '99.

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