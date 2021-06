Condò: “Il Galles si sta confermando ottima squadra. Italia, mi piace l’inserimento di Pessina”

Intervenuto negli studi di Sky Sport nel prepartita di Italia-Galles, Paolo Condò ha presentato così l'ultima gara degli Azzurri nel Gruppo A

"Il Galles sta confermando quanto fatto nel 2016, quando arrivarono in semifinale. Oggi scenderanno in campo per vincere, anche se hanno tolto il centravanti. Hanno dei campioni, non è strano che siano qui. Mi piace l'inserimento di Pessina: l'Atalanta in questo Europeo sta facendo benissimo, da Gosens a Malinovskyi a Miranchuk. Il Galles ha un punto debole, che può essere un punto di forza: tanti giocatori in questa stagione hanno giocato poco. Questo vuol dire che non hanno abitudine alla gara, ma sono più freschi".