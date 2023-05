De Calò (GdS): “Inzaghi sta portando l’Inter al top. Lukaku in progresso, Dzeko col Milan”

Il giornalista Alessandro De Calò ha parlato, sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, del momento dell'Inter di Inzaghi tra campionato e Champions: "L’ultimo gol, prima del letargo, Dzeko l’aveva segnato di testa al Napoli nella ripresa del dopo Mondiale. In quella sera fredda di gennaio, la zuccata vincente del bosniaco aveva riaperto il campionato spingendo il Milan a -5 da Spalletti. Poi tutta l’energia delle milanesi era stata inghiottita dal 3-0 dell’Inter sui rossoneri a Riad – trionfo in Supercoppa (con autografo di Dzeko) – e nel buco nero dei letarghi degli uomini chiave.

Adesso, con lo scudetto assegnato al Napoli, il resto torna in gioco: l’ombra del doppio derby di Milano in Europa incombe sugli scontri diretti di questo weekend (oggi Milan-Lazio e Roma-Inter, domani Atalanta-Juve) che possono essere decisivi per la prossima Champions.