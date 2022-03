De Grandis: “Inter stanca: stava prendendo a pallate il Milan, ora fatica col Genoa”

Il giornalista, intervenuto nel pomeriggio di Sky Sport, ha parlato dell'andamento dell'Inter nell'ultimo periodo

Vidal e Sanchez grandi professionisti ma non più al livello di splendore dei loro migliori anni. Sanchez tecnicamente è un bel giocatore ma segna poco, Vidal giocatore di spessore ma non ha il cambio di passo del miglior Barella. Barella, Brozovic, De Vrij hanno uno scadimento di forma. Dumfries e Perisc non stanno facendo male, ma non stanno più facendo la differenza. Barella stanco perché non si è fermato mai. Stanchezza psicologica dopo il derby perso in campionato. L'Inter stava prendendo a pallate il Milan, ora fa fatica a battere il Genoa.