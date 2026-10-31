A pochi minuti dal fischio d'inizio di Milan-Inter, Koni De Winter ha parlato della gara ai microfoni di Dazn. Queste le dichiarazioni del giocatore: "Abbiamo una base chiara e ci fidiamo di questo. Questa partita l'affrontiamo come ogni altra partita, cerchiamo di vincerla, siamo pronti e cerchiamo di trovare quell'energia che nell'ultima partita un po' ci è mancata".

"La formazione dell'Inter? Abbiamo dei principi di gioco e puntiamo su quello. Se in partita qualcosa va storto il mister è pronto a cambiare e vedere cosa ci manca. Amorim? Per questa partita non c'è bisogno di motivare la squadra, tutti sentono l'importanza, non doveva dire niente, siamo tutti motivati".

(Dazn)