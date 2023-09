Inter, pressione alta e chiusura delle linee di passaggio. Mkhitaryan l’ago della bilancia

"Di sicuro, ci sono due fattori che non devono mancare per puntare allo scacco al Diavolo: pressione alta, per togliere soluzioni e linee di passaggio ai palleggiatori rossoneri, e la ricerca del lato debole con continui cambi di gioco, per sfruttare la superiorità numerica sulle fasce. Il primo punto è quello chiave in fase di non possesso: il Milan non ha un vero regista, uno abituato a palleggiare sotto pressione. Krunic è più un equilibratore, un ultimo argine a protezione della difesa", analizza La Gazzetta dello Sport.