VIDEO / Inter poco solida, è un'occasione persa. Verso il Real tanti interrogativi

Andrea Di Caro, nel suo focus sul sito della Gazzetta dello Sport, ha parlato dell'Inter reduce dal pareggio in casa della Sampdoria: "L'Inter non deve smarrire il carattere che Conte le ha regalato con due anni di lavoro straordinario. Un gruppo compatto, che non mollava mai e che soltanto due volte la scorsa stagione si è fatto rimontare. La mentalità corre anche sulle gambe degli uomini e se hai Lukaku è un conto, se ne hai altri è diverso. Inzaghi dovrà gestire al meglio il gruppo a disposizione senza disperdere questo patrimonio".