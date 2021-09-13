Il focus sull'Inter dopo il pareggio di Genova del vicedirettore della Gazzetta dello Sport Andrea Di Caro
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Andrea Di Caro, nel suo focus sul sito della Gazzetta dello Sport, ha parlato dell'Inter reduce dal pareggio in casa della Sampdoria: "L'Inter non deve smarrire il carattere che Conte le ha regalato con due anni di lavoro straordinario. Un gruppo compatto, che non mollava mai e che soltanto due volte la scorsa stagione si è fatto rimontare. La mentalità corre anche sulle gambe degli uomini e se hai Lukaku è un conto, se ne hai altri è diverso. Inzaghi dovrà gestire al meglio il gruppo a disposizione senza disperdere questo patrimonio".
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