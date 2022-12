Dimarco: “Lavoriamo per arrivare al massimo per Inter-Napoli. Chi è al Mondiale…”

Le parole dell'esterno nerazzurro sul momento della squadra a poche settimane dal rientro in campo in Serie A

Federico Dimarco, in campo dal primo minuto in Inter-Salisburgo, ha parlato poi in zona mista al termine dell'incontro. Queste le sue dichiarazioni raccolte da TMW: "Il ritiro è andato bene, ci siamo allenati con temperature ottime. Abbiamo finito con una bella vittoria".