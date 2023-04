Inter, Dumfries è un mistero: “Prezzo dimezzato. Quasi follia pensare…”

Dopo una prima stagione ottima, Denzel Dumfries, soprattutto dopo il Mondiale in Qatar, è piombato in un anonimato difficilmente spiegabile

Dopo una prima stagione ottima, Denzel Dumfries , soprattutto dopo il Mondiale in Qatar, è piombato in un anonimato difficilmente spiegabile. Fatto sta che, indicato più volte come uno dei big sacrificabili, l'olandese potrebbe ora sì partire ma, come scrive la Gazzetta dello Sport, a cifre molto più basse rispetto a quanto si vociferava in passato:

"L'involuzione dell'esterno olandese è una dei grandi misteri di questa seconda Inter inzaghiana, con una totale sparizione dopo il suo Mondiale luci e ombre in Qatar. L'ottimo impatto nella stagione d'esordio aveva fatto lievitare la sua quotazione di mercato e per questo motivo le voci di corridoio lo hanno identificato a lungo come uomo sacrificabile malvolentieri sull'altare della sostenibilità economica, in direzione Premier League. Ora, però, le sue prestazioni arrivano a fatica al 5,5 in pagella e per questo motivo pensare a 50 o 60 milioni di euro di cessione è quasi follia. Dumfries continua ad avere mercato a circa la metà del prezzo".