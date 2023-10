Fontana: “Inter, dispiaciuto per Dzeko. Onana vendeva fumo. Sommer? Non so se…”

Nel corso della trasmissione di Teleromagna, 'Doppio Passo', Alberto Fontana ha parlato dell'Inter e dei primi mesi in nerazzurro di Yann Sommer . "L'Inter è diventata più forte, mi è dispiaciuto che sia andato via Dzeko. Con la storia di Lukaku, è stato un ragazzo che si è fatto adorare, ha fatto due campionati incredibili. A parametro zero uno Dzeko nella rosa dell'Inter era un jolly non da poco".

"Io considero Sommer un bellissimo personaggio, però in Bundesliga ha giocato in una squadra di media classifica facendo benissimo, al Bayern ha avuto grossi problemi. L'Inter è una piazza talmente importante che non so se un ragazzo così possa reggere questa piazza. Non ero fan di Onana e credo che Onana vendesse tanto fumo. Sommer non è questo tipo di portiere, ma forse dopo Julio Cesar, Handanovic, Toldo, non so se lui è a quei livelli lì. Magari si dimostra forte, ma credo che l'Inter debba avere un indiscutibile in porta".