Fresi: “Inter-Salernitana? Ecco il mio pronostico. Nicola deve fare una grande impresa”

L'ex giocatore parla di Inter-Salernitana, gara in programma domani a San Siro

Intervistato da Tuttosalernitana.com, Salvatore Fresi ha parlato di Inter-Salernitana in programma domani. Queste le parole del doppio ex: "Era la mia partita, ma non ero a San Siro. Ricordo che la vidi a casa di amici e fu un pomeriggio dalle emozioni forti. Cominciammo molto bene, anche prima del gol avevamo avuto delle occasioni ed il vantaggio realizzato da David Di Michele legittimò quanto la squadra stava esprimendo in termini di gioco".