Gasperini: “Serve pazienza per qualificarci alla Champions. Secondo posto bel traguardo”

Il tecnico dell'Atalanta ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di domenica contro il Sassuolo

(ANSA) - BERGAMO, 30 APR - "Per la qualificazione alla Champions dobbiamo avere pazienza: ci sono ancora tante partite, dobbiamo pensare alle difficoltà della gara di domenica, andando a misurarci fiduciosi". Così Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta, nell'intervista diffusa sui canali ufficiali del club in vista della partita in casa del Sassuolo tra due giorni.