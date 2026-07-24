Il giornalista ha scritto un post sulle notizie che circolano sui vari allenatori cercati da Malagò, Maldini e Leonardo
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Dopo la prima uscita pubblica di Maldini e Leonardo, la Figc è ancora a caccia del ct per la panchina dell'Italia. Guardiola va verso il no e ora si parla di Pirlo come del favorito con Mancini e Conte finiti all'improvviso sullo sfondo. In questi giorni si è parlato anche di Ancelotti che attualmente è il commissario tecnico del Brasile.
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