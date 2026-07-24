Dopo la prima uscita pubblica di Maldini e Leonardo, la Figc è ancora a caccia del ct per la panchina dell'Italia. Guardiola va verso il no e ora si parla di Pirlo come del favorito con Mancini e Conte finiti all'improvviso sullo sfondo. In questi giorni si è parlato anche di Ancelotti che attualmente è il commissario tecnico del Brasile.

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, sul Corriere dello Sport, parla proprio della vicenda dell'allenatore della Nazionale e si sofferma sia su Guardiola che su Ancelotti. «Mi sta bene tutto, ma far passare Guardiola per uno che ha chiestoè poco corretto nei confronti dell'uomo e del professionista. Sembra piuttosto un goffo tentativo di giustificare l'eventuale insuccesso di un'impresa velleitaria".Un altro nome è stato fatto nelle scorse ore, proprio quello dell'ex allenatore delche ha un contratto con la Federazione brasiliana. "Leggo sui social che Ancelotti, contattato tanto da Malagò quanto da Maldini, avrebbe aperto all'Italia. Bugia colossale: a entrambi ha detto che non avrebbe tradito il Brasile comprendendo peraltro le critiche derivate dall'uscita dal Mondiale".