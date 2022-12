Inter, la risalita parte dalla difesa. Inzaghi ha tempo per oliare i meccanismi

Tante buone note nella sfida contro i maltesi, ma anche la certezza che la difesa deve ritrovare solidità se vuole sperare in una rimonta

Tante note positive nell’amichevole di Malta dell’Inter, ma c’è ancora qualcosa da registrare. Inzaghi ha tempo per sistemare i meccanismi difensivi in vista del big match con il Napoli.

“É quella rete subita da un incolpevole Handanovic, di nuovo con i guanti in mano e la fascia al braccio, a far riflettere: davanti all’idolo di casa Jefferson, brasiliano e non maltese, c’era la difesa potenzialmente titolare (Skriniar-Acerbi-Bastoni), eppure la distrazione gratuita è scappata lo stesso. Soprattutto da lì, dalla difesa, passerà la risalita”, analizza La Gazzetta dello Sport.