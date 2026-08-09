VIDEO FCIN1908 / Chivu: "Una cosa non mi è piaciuta per niente. I giovani e Diouf..."

È terminata con una vittoria la tournée asiatica dell'Inter. Bilancio positivo per Cristian Chivu che ha ritrovato antiche certezze e ha potuto testare giovani dal futuro assicurato. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, il bilancio può comunque dirsi soddisfacente, non solo perché l’Inter non ha mai perso.

Getty Images

"Ma anche perché, tra Hong Kong e Perth, si sono messi in evidenza tanti giovani che possono tornare utili in futuro da un punto di vista tecnico e/o finanziario. L’attaccante Iddrissou, bresciano classe 2007, ha un fisico spaventoso e una progressione palla al piede promettente mentre Bovio, difensore del 2008, ha affrontato la Juventus con buona autorevolezza in mezzo a Pavard e Bastoni".

Getty Images

"Quando il puzzle del mercato verrà completato, la società deciderà se tenerli nell’Under 23 o mandarli a giocare. Vale anche per gli attaccanti Lavelli e Mosconi e per il trequartista Topalovic, che hanno già esordito con Chivu in prima squadra nella scorsa stagione".

(Gazzetta dello Sport)