Giornale – Inter, ecco quando firma Brozovic. Presto rinnova un altro pilastro

Il punto sui rinnovi di contratto di alcuni giocatori dell’Inter sul quotidiano in edicola oggi

Sono settimane importanti per alcuni giocatori dell’Inter. Il club nerazzurro punta a blindare coloro che sono in scadenza di contratto tra questa e la prossima estate. Si legge su Il Giornale di oggi: “Entro i primi di marzo è attesa la firma di Brozovic. Per il regista rinnovo fino al 2026 con ingaggio da 6,5 milioni di euro annui più bonus. In Primavera poi toccherà a Handanovic (fino al 2023 con opzione) e Perisic (2024) rinnovare. Trattative già ben impostate e pronte a essere completate. Stesso copione per Skriniar che entro fine campionato allungherà il legame con l’Inter fino al 2026 (nuovo stipendio da 4,5 milioni a stagione più bonus)”.