GdS – Inter, Inzaghi non vuole contraddire Allegri: dopo Monaco si è lavorato su…

Si legge infatti sulla Gazzetta dello Sport di oggi: "Il piano è pronto. Pronto per dar ragione a...Max Allegri. E sì, Simone Inzaghi non vuole mica contraddire il collega, secondo cui «l’Inter è la squadra più forte». Magari una trappola psicologica, di fronte alla quale l’allenatore nerazzurro ha ributtato il pallone nella metà campo avversaria: «Allegri lo dice già dallo scorso anno, credo sia davvero il suo pensiero...io però ritengo che la Juve abbia la rosa più lunga della Serie A, ha una squadra 1 e una squadra 2». Uno a uno e palla al centro. Palla che oggi l’Inter l’Inter dovrà muovere velocemente, per dribblare e sorprendere la miglior difesa di tutto il campionato. È uno dei concetti principali sul quale hanno lavorato i nerazzurri in questi giorni, dal rientro di Monaco in poi.