Inter-Juve, la Coppa Italia è solo l’antipasto. Inzaghi e Allegri lottano per il quarto posto

Inter e Juve saranno di fronte questa sera per la semifinale di ritorno di Coppa Italia a San Siro, poi la lotta trasloca in Serie A. La squadra di Inzaghi e quella di Allegri dovranno combattere per garantirsi un posto nella prossima Champions, al netto di quello che potrà succedere con la penalizzazione della Juve.

"Questa semifinale di Coppa pare tanto una finale visto il lignaggio delle due pretendenti e il ricordo delle scintille nell’atto finale della scorsa edizione: all’Olimpico nel 2022 i nerazzurri sbaciucchiarono il trofeo dopo i supplementari, stavolta il ritorno parte da un 1-1 e mille polemiche. Ma stasera a San Siro sul piatto c’è solo un antipasto perché la lotta trasloca in campionato, come da sempre del resto: Inzaghi e Allegri battagliano pure per il quarto posto, ma da prospettive assai diverse. L’interista con 11 ko in A ha dilapidato un patrimonio gigantesco di punti e ora deve recuperare con affanno", spiega La Gazzetta dello Sport.

"Serve uno slalom in un calendario “folle”: dopo i bianconeri, ecco Lazio, Roma, Napoli, Atalanta, e in mezzo ovviamente il Milan due volte. Fotografandola adesso, la classifica dice che la Juve è terza con 59 punti, 5 in più dei rivali nerazzurri, ora sesti. Certo, c’è un asterisco grande così a margine: la penalizzazione per il caso plusvalenze, adesso tolta per intero, potrà essere riformulata dalla Corte d’Appello dopo l’ultima decisione del Collegio di garanzia Coni. È anche vero, però, che il cammino davanti ad Allegri è meno accidentato: l’Atalanta fuori casa alla 34a e il Milan in casa alla penultima gli scontri più scivolosi. Una cosa, però, è certa: stasera si gioca l’ultimo dei 4 derby d’Italia stagionali", chiude Gazzetta.