GUARRO e PACE EP16: Massolin e Kamate, la situazione. Sorteggio, è andata bene. Curtis Jones...

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Pepo Martinez, portiere nerazzurro, ha parlato anche in conferenza stampa al termine del match di stasera contro il Cagliari: "Gioco spesso fuori area? Sì, il modulo del mister richiede questo tipo di atteggiamento. Aspettavo questa opportunità da due anni, ho lavorato con un grandissimo portiere come Sommer, ma bisogna sempre avere la mentalità di crescere e aiutare la squadra.

Parata prodigiosa nel finale? Bisogna fare i complimenti a Bisseck, non a me (ride, ndr). Le prossime due partite contro Napoli e Real Madrid? Dobbiamo prepararle come tutte le partite, contro il Napoli sono tre punti importanti come stasera. Pensiamo prima al Napoli e poi al Bernabeu. Per me sarà bello andare in Spagna, ma ne parleremo da domenica prossima in avanti".