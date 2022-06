GdS – Inter e Milan avanti con stadi separati? Ecco cosa serve perchè ciò accada

Continua a tenere banco la questione stadio in casa Inter e Milan, a maggior ragione dopo il botta e risposta tra il presidente rossonero, Paolo Scaroni, e il sindaco di Milano, Beppe Sala. Un'eventualità poco probabile, ma comunque da non scartare, è quella di due impianti diversi per le due squadre. Ecco cosa serve, secondo La Gazzetta dello Sport, per procedere su questa strada: "C'è un'alternativa altrettanto credibile. Opzione che porta a Sesto San Giovanni. E c'è una prima, sostanziale, differenza: se a San Siro Milan e Inter procederebbero insieme, qui i rossoneri potrebbero muoversi in autonomia".