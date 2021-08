Sky – Inter, ecco perché Thuram è obiettivo numero uno. Correa e Insigne…

L'aggiornamento sul mercato nerazzurro col tassello che ancora manca nel reparto avanzato

Thuram è sempre più obiettivo numero uno per l'attacco dell'Inter. Come conferma Sky Sport, si sta lavorando, ci sono stati altri contatti tra le parti e la richiesta del 'Gldbach è 30 milioni mentre i nerazzurri al momento offrono 20. Si può chiudere alzando la parte fissa e inserendo qualche bonus.

Thuram può fare la punta, ma anche l'esterno e la seconda punta, sarebbe un jolly per Inzaghi e per questo è il preferito del tecnico nerazzurro. Rimane in lizza anche Correa, che però secondo la Lazio vale circa 40 milioni e se i biancocelesti non abbassano le richieste non ci sarà facile. Insigne? Ad oggi il Napoli chiede 30 milioni di euro. Se negli ultimi giorni di mercato il Napoli dovesse abbassare la richiesta, l'Inter potrebbe fare un tentativo in extremis.