Pescara su Peschetola, ma non in prestito secco: chiesto un premio all’Inter

Dopo essersi laureato campione d'Italia con la Primavera dell'Inter, Lorenzo Peschetola potrebbe cominciare il suo percorso tra i grandi proprio dove è cresciuto: a Pescara. Il club abruzzese vorrebbe riportare a casa il fantasista classe 2003, lasciato partire in direzione Milano nell'estate del 2017 insieme al centrocampista Marco Pompetti (2000), ma le società devono ancora trovare un accordo sulla formula del trasferimento: come scrive ilpescara.it, i biancazzurri vorrebbero il giocatore in prestito, ma non secco. L'obiettivo è quello di ottenere un premio dai nerazzurri per la valorizzazione del talentuoso mancino.