Inter, altra grande risposta alla Juventus: Inzaghi chiude il 2023 in testa

Altra grande risposta. L'Inter , con la pressione addosso e in emergenza per le tante assenze, risponde ancora una volta molto bene alla Juventus e torna a +4 sui bianconeri. L'analisi di Tuttosport:

"L’Inter ha risposto per l’ennesima volta alla Juventus, mantenendo la testa della classifica con quattro punti di vantaggio sui bianconeri e decretato, se mai ci fossero ancora dubbi al riguardo, come la lotta per lo scudetto in questo ’23-24 sia limitata a due squadre. Sarà un lungo derby d’Italia con i nerazzurri che concluderanno il 2023 da primi in classifica comunque finisca venerdì prossimo a Marassi contro il Genoa, mentre per il titolo d’inverno bisognerà aspettare la Befana".