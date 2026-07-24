Continua la preparazione estiva dell’Inter. Nel cuore della Foresta Nera, i nerazzurri stanno preparando da campioni in carica la prossima stagione. Come sottolinea il Corriere dello Sport, anche oggi ci sarà un’altra doppia seduta di allenamento con carichi di lavoro importanti (da valutare Massolin dopo l'affaticamento).

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"Domani invece l’allenamento mattutino farà da apripista al trasferimento a Karlsruhe, dove domenica alle 16.30 ci sarà la prima amichevole (diretta su Sky e Dazn). Inoltre oggi in Germania arriverà il presidente Marotta, che seguirà dal vivo anche l’amichevole, mentre ieri c’è stato l’avvicendamento tra Ausilio e Baccin con la dirigenza che vuole restare vicina alla squadra".