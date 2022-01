Inter, la Supercoppa arriva ad Appiano. Le immagini dei nerazzurri col trofeo

Dopo aver battuto la Juve e conquistato la Supercoppa, l’Inter si gode il trofeo al centro d’allenamento Suning

APPIANO GENTILE - Un cielo completamente terso, azzurro, ha accolto la squadra dopo il giorno di riposo concesso da Mister Inzaghi in seguito alla vittoria della Supercoppa Italiana.

La squadra si è ritrovata al Suning Training Centre per preparare l'allenamento in vista della importantissima sfida di campionato con l'Atalanta, in programma domenica a Bergamo alle 20:45.