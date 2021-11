LIVEBLOG / Inter-Shakhtar, tifosi impazienti: “Sta succedendo ancora?”

I tifosi dell’Inter sperano negli ottavi di Champions e sui social commentano il delicato match con gli ucraini

Dopo la gara col Napoli, l’Inter affronta questa sera un’altra partita molto importante. A San Siro c’è lo Shakhtar di De Zerbi e ai nerazzurri serve una vittoria per approdare agli ottavi di finale di Champions. I tifosi sono già in ansia per la delicata partita e si stanno scatenando sui social: