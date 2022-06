Inter-Lukaku, prestito senza diritto di riscatto: “Ma facile pensare che Rom…”

Lukaku torna all'Inter con la formula del prestito secco, senza diritto di riscatto. Al momento la situazione è questa. Ma, come scrive la Gazzetta dello Sport, è facile pensare che Romelu farà di tutto per restare a lungo a Milano:

"Non c’è diritto di riscatto, la situazione andrà rivalutata tra 12 mesi. Ma se vale il detto “non c’è due senza tre”, non è difficile ipotizzare già oggi che Romelu farà di tutto per mettere le tende a Milano: in fondo, l’ha già fatto riuscendoci nel 2019 e nel 2022. Discorso prematuro, in ogni caso. Conta l’attualità".