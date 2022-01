Maniero: “Campionato falsato? Ecco il mio pensiero. Gosens? Sembra strano che…”

Intervenuto ai microfoni di 1 Station Radio, Filippo Maniero ha parlato del campionato e del neo acquisto nerazzurro

Intervenuto ai microfoni di 1 Station Radio, Filippo Maniero, ex calciatore di Milan, Venezia e Torino, ha parlato del campionato e del neo acquisto nerazzurro Robin Gosens: "Covid? Nei panni di un allenatore è difficilissimo gestire questa cosa, perché quando si giocano le partite la gente si dimentica che per 10-15 giorni hai fatto a meno di tanti giocatori. I risultati cambiano anche in base a chi tu fai giocare: in una squadra di grandi campioni come la Serie A se ti mancano questi giocatori vai in difficoltàCampionato falsato? Non credo, ma i veri valori non sono mai usciti al 100%. Dall'Inter primo alla Salernitana ultima. E' un mio pensiero personale".