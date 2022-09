Marocchi: “Ecco qual è il problema di Inter e Juve. C’era questo obbligo”

Dagli studi di Sky Sport, l'ex giocatore commenta questo inizio di stagione complicato per Inter e Juventus

Dagli studi di Sky Sport, Giancarlo Marocchi commenta questo inizio di stagione complicato per Inter e Juventus. L'ex giocatore individua il problema di entrambe le squadre. "Partenza lenta di Inter e Juve. Visto anche come è strutturato quest'anno, c'era l'obbligo di fare una preparazione leggera o comunque per partire velocissimi. L'Inter e la Juve, al di là dei risultati, stanno andando troppo piano. Il problema fisico è un problema".