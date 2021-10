Mauro: “Milan ha fatto bene a comportarsi così con i giocatori che lo hanno ricattato”

L'ex difensore di Napoli e Juve ha parlato della squadra di Spalletti capolista, ma anche del Milan di Pioli

"E' bello vedere una squadra che vince giocando bene, poi si può vincere in tutte le maniere, ma Napoli e Milan giocano meglio. Napoli ha intensità e voglia, non so cosa abbia fatto Spalletti in pochi mesi. Maignan non è inferiore a #Donnarumma, il Milan è migliorato rispetto allo scorso anno. Attenzione perché ha più consapevolezza e Tonali ha in mano la squadra. Ci sono episodi che fanno capire quanto il gruppo si fida e di Tonali si fida. Al Milan han fatto bene a comportarsi così con i giocatori che lo hanno ricattato, chi si comporta bene fa punti. Maldini ha preso decisioni importanti, ma è così che bisogna fare perché crea consapevolezza anche a chi rimane"