Milan, Pioli: “Cresciuti in mentalità. Lo scudetto ci ha dato una grossa mano”

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il 3-1 in casa dell’Empoli. Queste le sue considerazioni: "La vittoria vale tantissimo per diversi motivi, al di là degli infortuni. Abbiamo preparato bene la partita e si è visto. Venivamo da una sconfitta dopo una lunga serie di risultati positivi e volevamo far bene. Ho un gruppo di giocatori con uno spirito e un'energia unica. Siamo soddisfatti di questa vittoria e pensiamo alla prossima.

Non siamo più giovani, ho dei giocatori consapevoli delle difficoltà, sono sempre dentro la partita. Si può vincere in tanti modi, senza arrendersi mai. Abbiamo fatto un passo in avanti dal punto di vista della mentalità, abbiamo ragazzi completi e forti da questo punto di vista. Lo scudetto dell'anno scorso ci ha dato una grossa mano in questo. Siamo maturi per fare queste prestazioni.