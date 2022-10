Mkhitaryan: “Centrocampo? Mi piace tutto, ma con Brozovic saremo ancora più forti”

Momento molto emozionante, lo ricorderò per tanto tempo. Sapevo di dover andare fino in fondo per segnare, anche quando ho visto la palla di Barella non perfetta e il difensore ha anticipato ho pensato che qualcosa sarebbe successo. Possiamo continuare a vincere le partite, non all'ultimo minuto. Con quell'emozione dobbiamo prepararci al meglio per stasera. L'assenza di Brozovic è una grossa perdita, abbiamo fatto di tutto per recuperare e fare il meglio possibile anche senza di lui. L'Inter ha iniziato a vincere, ma con Brozovic saremo ancora più forti perché è un giocatore indispensabile e lo stiamo aspettando perché è fondamentale.