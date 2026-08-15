Quest'oggi l'Inter ha comunicato la cessione di Matteo Motta al Delfino Pescara 1936. Il difensore classe 2005 si trasferisce a titolo definitivo. Contratto di tre anni per lui. In un post sui social l'addio al club nerazzurro da parte del giovane che ha vestito la casacca interista per quasi nove anni.

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

"Se l’anno scorso era stato solo un arrivederci, accompagnato da una nuova esperienza in prestito (al Lumezzane.ndr), quest’anno è arrivato il momento del saluto definitivo. Sono stati quasi nove anni in cui sei stata casa. Anni fatti di emozioni, sacrifici, sorrisi, vittorie, delusioni e momenti che porterò sempre con me. La maggior parte sono stati ricordi meravigliosi, ma anche quelli più difficili hanno contribuito a farmi crescere", ha scritto su Instagram il calciatore.

Getty Images

"Sei entrata nella mia vita all’improvviso, quando avevo appena 12 anni. Come dimenticare la prima volta che ho messo piede a Interello? In quel momento vedevo il primo vero passo verso il sogno che coltivavo fin da bambino, iniziato in un oratorio sotto casa con un pallone tra i piedi. In questi anni mi hai insegnato valori che oggi fanno parte di me: il sacrificio, il lavoro, la dedizione e, soprattutto, l’umiltà. Valori che porterò sempre con me, dentro e fuori dal campo", ha aggiunto il ragazzo in un lungo post.

Caricamento post Instagram...

"Oggi è arrivato il momento di salutarsi. Lo faccio con la consapevolezza del valore che ho costruito come calciatore, ma soprattutto come uomo. Se c’è una lezione che questo percorso mi ha lasciato è che non bisogna mai smettere di credere in se stessi: perché se non sei tu il primo a farlo, difficilmente lo farà qualcun altro. In questo cammino ho avuto la fortuna di incontrare persone straordinarie: compagni diventati amici, allenatori, preparatori e collaboratori che, ognuno a modo suo, mi ha lasciato qualcosa di importante. A tutti voi va il mio grazie. Dicono che le storie d’amore facciano giri immensi per poi ritornare. Solo il tempo dirà se le nostre strade si incroceranno di nuovo. Ti voglio bene. Ciao, Inter", ha concluso.