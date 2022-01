Moviola Inter-Venezia, Marelli: “Dzeko-Modolo? Andava punito. Se fosse stato da rosso…”

Intervenuto nel corso della trasmissione Tutti Convocati, l'ex arbitro commenta i casi da moviola di Inter-Venezia

Intervenuto nel corso della trasmissione Tutti Convocati, l'ex arbitro Luca Marelli ha analizzato i casi da moviola di Inter-Venezia. "Il contatto Dzeko-Modolo? Andava punito, poi si può discutere sull'ammonizione o meno. Il contatto sul volto c'è stato, il problema nasce dal fatto che il VAR non poteva intervenire, perché nel frattempo era iniziata una nuova azione del Venezia. Se l'intervento di Dzeko fosse stato da rosso sarebbe potuto intervenire il VAR e avrebbe cancellato tutto quanto successo dopo. In questo caso, però, il cartellino giallo per il bosniaco è la sanzione massima che poteva essere comminata".