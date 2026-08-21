Intervistato da Radio Kiss Kiss Napoli, Matteo Politano, attaccante del Napoli, ha parlato così in vista dell'inizio della prossima stagione

Marco Macca
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Intervistato da Radio Kiss Kiss Napoli, Matteo Politano, attaccante del Napoli, ha parlato così in vista dell'inizio della prossima stagione:

politano conferenza champions
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Che sensazioni hai?

“Super-positive, abbiamo lavorato bene, la squadra è forte, come l’anno scorso, abbiamo messo dentro anche questi due nuovi acquisti e c’è solo da prepararci al meglio, ascoltando il mister, e poi andare in campo per vincere le partite”.

Che rapporto avete instaurato con Allegri?

“Il mister parla tanto, anche fuori dal campo, ride, scherza, poi quando c’è da pedalare si va forte. È uno che parla tanto, diretto, anche con i singoli, cerca di tirare fuori il meglio da noi”.
Politano

politano infortunio niente italia
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Sulla Nazionale.

“Dopo l’ultimo trauma speriamo di ripartire, c’è tanto da lavorare, non da parlare, vedremo le nuove convocazioni a settembre, mi auguro di esserci, è sempre un onore e vedremo cosa accadrà”.

(Fonte: Radio Kiss Kiss Napoli)

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