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Intervistato da Radio Kiss Kiss Napoli, Matteo Politano, attaccante del Napoli, ha parlato così in vista dell'inizio della prossima stagione:

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Che sensazioni hai?

Che rapporto avete instaurato con Allegri?

“Super-positive, abbiamo lavorato bene, la squadra è forte, come l’anno scorso, abbiamo messo dentro anche questi due nuovi acquisti e c’è solo da prepararci al meglio, ascoltando il mister, e poi andare in campo per vincere le partite”.“Il mister parla tanto, anche fuori dal campo, ride, scherza, poi quando c’è da pedalare si va forte. È uno che parla tanto, diretto, anche con i singoli, cerca di tirare fuori il meglio da noi”.

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Sulla Nazionale.

“Dopo l’ultimo trauma speriamo di ripartire, c’è tanto da lavorare, non da parlare, vedremo le nuove convocazioni a settembre, mi auguro di esserci, è sempre un onore e vedremo cosa accadrà”.

(Fonte: Radio Kiss Kiss Napoli)