Sky – L’Inter pensa al futuro: non solo Scamacca e Cambiaso. Pronta offerta per Gatti

Il difensore del Frosinone è sulla lista degli obiettivi dell'Inter per la prossima stagione, offerta da 7 milioni di euro

Secondo Sky Sport "L'Inter lavora molto per il futuro: è pronta l'offerta di 7 milioni per avere Gatti del Frosinone. Sul difensore ci sono anche il Torino e il Napoli. Scamacca è nei radar nerazzurri, come noto, per l'attacco del prossimo anno. Piace anche Cambiaso, sull'esterno del Genoa ci sono anche Juve e Atalanta".