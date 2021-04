Paganin: “Il possesso palla non è nel dna dell’Inter. La squadra deve imparare a…”

Nell'analisi della vittoria contro il Sassuolo, Massimo Paganin si è concentrato sul possesso palla ma anche sull'aspetto mentale che fa la differenza in una squadra che vuole vincere.

Massimo Paganin ha analizzato la vittoria dei nerazzurri contro il Sassuolo: "Non è stata la più bella partita dell'Inter, ma contano i punti. La squadra ha una grande consapevolezza, il possesso palla non fa parte del Dna dell'Inter. Come occasioni create invece bene i nerazzurri, che hanno messo in difficoltà il Sassuolo. Le squadre di calcio di un certo livello sono in grado di stare dentro alle partite, di soffrire e poi vincere la gara. La stagione da qui alla fine va presa una partita alla volta".