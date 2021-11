Pandini: “Giorno importante, l’Inter ha dimostrato ancora di credere in me”

Nel giorno del suo rinnovo con l'Inter, la giocatrice ha parlato a Inter Tv ed espresso tutta la sua emozione

"Giorno importante, l'Inter dimostrato ancora di credere in me. Emozioni positive, felice di poter dimostrare quello che valgo con la maglia dell'Inter. Percorso di crescita, sono all'Inter da più di 10 anni, ringrazio la società, i dirigenti e i mister. Il ricordo più bello è la vittoria del campionato di Serie B, la squadra era davvero unita. L'Inter è stata importante, ha sempre creduto in me anche se non sono sempre stata una titolare, avevo dei limiti, ma ha sempre visto in me qualcosa e mi ha portato avanti".