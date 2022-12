Paolillo: “Inter, stadio indispensabile. Il futuro di Zhang? Le sue parole…”

Ernesto Paolillo, ex dirigente sportivo, è intervenuto a TMW Radio durante Piazza Affari per parlare del momento dell’Inter. Queste le sue considerazioni: "Le parole di Zhang? Io dico che tutto dipende dal tasso d’interesse a cui può essere rifinanziato il debito, sennò sarà impossibile ripianarlo. Ho tutta l’impressione che siano dichiarazioni per cercare con più calma il compratore”.