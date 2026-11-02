Ospite negli studi di Sky Sport, l'ex allenatore dell'Inter - tra le altre - Stefano Pioli ha parlato dei nerazzurri e si è concentrato in particolare sul capitano Lautaro Martinez.

Il tecnico di Parma ha esaltato lo spessore tecnico e umano del Toro, assente per infortunio nel derby di Milano contro il Milan, perso per 3-1 ieri sera dalla squadra di Chivu.

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"C’è un’Inter con Lautaro e un’Inter senza Lautaro"

“Jones piace tantissimo anche a me, però. Sì, tantissimo. Ed è una mezzala, un centrocampista, un tuttocampista, avanti e indietro, di grande gamba e anche di buona tecnica. È un giocatore che potrà servire tanto all'Inter. Però, senza togliere merito a tutti i grandi giocatori che ha l'Inter, c'è un'Inter con Lautaro e c'è un'Inter senza Lautaro. Io credo che un capitano così sia la fortuna di qualsiasi allenatore, perché avere un giocatore così in campo, che dà sempre la sensazione di essere dentro la partita, di combattere ogni pallone, di vivere la partita con quella emozione, con quella passione, con quella determinazione a cercare a tutti i costi di aiutare la squadra… Veramente un giocatore che io ho sempre, da avversario, ammirato tantissimo".