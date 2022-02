Piţurcă (ex c.t. Romania): “Chivu diventerà un grande allenatore. Quando l’Inter…”

L'ex c.t. della Romani elogia l'attuale tecnico dell'Inter Primavera

Victor Piţurcă, ex c.t. della Romania, intervistato da Digisport si dice convinto che Cristian Chivu diventerà un grande allenatore. Per Piţurcă l'ex difensore sarà il futuro allenatore dell'Inter, se dovesse succedere, sarebbe il secondo rumeno a guidare l'Inter dopo Mircea Lucescu. "Gli faccio i complimenti per ogni buon risultato. Penso che Chivu diventerà un grande allenatore. Gli ho anche detto che sognavo di giocare e allenare l'Inter. Se non ce l'avessi io, almeno doveva farlo lui".